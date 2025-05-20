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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: Ölen köpeğe eziyetin bedeli belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ölen köpeğe eziyetin bedeli belli oldu!

        Kahramanmaraş'ta, motosikletin arkasına bağlanan can vermiş köpeği yolda sürükleyen kişiye 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:13
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        Ölen köpeğe eziyetin bedeli belli oldu!
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        Kahramanmaraş'ta olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.G., motosikletin arkasına bağladığı ölmüş köpeği yolda sürükledi.

        JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İHA'daki habere göre o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucu motosiklette bulunan 2 kişi kısa sürede tespit edildi.

        50 BİR TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, şüpheli M.G. hakkında hem adli işlem başlatıldığı hem de 50 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        MOTOSİKLETE DE EL KONULDU

        Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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