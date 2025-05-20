Kahramanmaraş'ta olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.G., motosikletin arkasına bağladığı ölmüş köpeği yolda sürükledi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

İHA'daki habere göre o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucu motosiklette bulunan 2 kişi kısa sürede tespit edildi.

50 BİR TL PARA CEZASI KESİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şüpheli M.G. hakkında hem adli işlem başlatıldığı hem de 50 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

MOTOSİKLETE DE EL KONULDU

Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu.