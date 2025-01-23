Kahire’de Kritik Görüşme: İsrail ve Hamas Ateşkesi Nasıl Uygulayacak? | Dış Haberler

Kahire’de Kritik Görüşme: İsrail ve Hamas Ateşkesi Nasıl Uygulayacak? | Dış Haberler

İsrail ve Hamas Kahire’de: Ateşkesin İlk Haftasında Kritik Adımlar

İsrail ve Hamas temsilcileri, Gazze’deki ateşkesin uygulanması ve ikinci rehine değişim grubunun düzenlemelerini görüşmek üzere Kahire’de bir araya geldi. Mısır ve Katar istihbarat servislerinin koordinasyonunda kurulan ortak sekreterya, görüşmelerin ana merkezi oldu.

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Görüşmelerin Öne Çıkan Detayları...

Vatandaşların Dönüş ve Geçiş İşlemleri

Güney Gazze’den kuzeye geçişlerin detayları ele alındı. Hamas’ın Cumartesi günü ikinci rehine grubunu teslim etmesiyle vatandaşların hareketinin başlayacağı bildirildi.

Rehine Değişimi

Hamas’ın dört rehineyi, aralarında üç kadın askerin bulunduğu grup dahil olmak üzere serbest bırakması bekleniyor. Buna karşılık İsrail, müebbet hapis cezalarına çarptırılan 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

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Mısır’ın Talepleri

Gazze’ye ağır ekipman, dev vinçler ve enkaz kaldırma malzemelerinin sokulmasına yönelik Mısır’ın talepleri masaya yatırıldı. İsrail, bu malzemeleri “çift kullanımlı” olarak değerlendirerek güvenlik kaygılarını dile getirdi.

Diplomatik Hareketlilik

İsrail hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan, Kahire’de Mısır İstihbarat Servisi yetkilileriyle görüştü. Alyan’ın ziyareti, Mossad Başkanı David Barnea ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar’ın sınır şeridi ve Salahaddin Kapısı düzenlemelerini ele aldığı toplantının ardından gerçekleşti.

Rehinelerin Listesi ve Serbest Bırakılma Süreci

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail, Hamas’tan serbest bırakılacak dört rehinenin isimlerini Cuma günü teslim alacak. Kadın rehinelerin Cumartesi günü Kızılhaç aracılığıyla İsrail ordusuna teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca, Hamas’ın anlaşma kapsamında serbest bırakmayı taahhüt ettiği 33 rehinenin listesinin tamamı İsrail’e ulaştırılacak. İsrail’deki tahminlere göre, bu esirlerin 25’i hâlâ hayatta.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.