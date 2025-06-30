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        Haberler Gündem Çevre Kağızman'ı dolu ve sağanak vurdu | Son dakika haberleri

        Kağızman'ı dolu ve sağanak vurdu: Meyve bahçeleri zarar gördü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Öğlenden sonra başlayan yaklaşık 20 dakika süren dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç ve meyve ağaçları doludan zarar gördü. Fırtınada bir kayısı ağacı otomobilin üzerine devrildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.06.2025 - 18:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:04
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          Kağızman'da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Öğlenden sonra başlayan yaklaşık 20 dakika süren dolu, hayatı durma noktasına getirdi.

        • 2

          İHA'nın haberine göre, rüzgarla birlikte etkili olan dolu, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu taneleri, ekili alanlardaki ürünlere zarar verdi.

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          Vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara ve petrol istasyonlarına sokarak doludan korumaya çalıştı.

        • 4

          Kağızman'da dolu adeta etrafı beyaza bürürken, Kars ve çevresinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

        • 5

          DHA'nın haberine göre, dolu sonrası yağan sağanakta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar nedeniyle ilçede meyve bahçeleri de zarar gördü.

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          Öte yandan, Şahindere Mahallesi'nde fırtınada devrilen ağaç, bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu.

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