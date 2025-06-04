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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de sürücünün yaralandığı kaza sonrası alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de araç kaza sonrası alev aldı!

        Kağıthane'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:26
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        Araç kaza sonrası alev aldı!
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        Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Kaza sonrası araçta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

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        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Araç yangını dolayısıyla aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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