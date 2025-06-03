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        Haberler Gündem Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin'den Özel'in iddialarına yanıt

        Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin'den CHP Genel Başkanı Öze'lin iddialarına yanıt

        Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelerine yönelik iddialarında geçen ismin bahse konu ihaleye girmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:27
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        Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin'den Özel'in iddialarına yanıt
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        Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin grup toplantısında Kağıthane Belediyesi ile ilgili iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

        Özel'in belediyeleri hakkında olumsuz algı oluşmasına gayret ettiğini ve yanlış bilgi aktardığını ifade eden Öztekin, şunları kaydetti:

        "Sayıştay denetiminden aldığı metinleri farklı anlamlandırmış, çeşitli hizmet kalemlerinin birbiriyle olan bağını kopartarak açıkça demagoji yapmıştır.

        Oysa gerçek şöyledir, bahsettiği konu, 4734 Sayılı Kanun'un 19. maddesindeki açık ihale usulüne göre yapılmış, 2022/1376447 numaralı 'Eğitim-Kültür-Sanat ve Sosyal Faaliyetler Hizmet Alımı' ihalesidir. 2023 yılı içinde yer alan resmi gün ve ulusal bayram programlarını içermektedir. Bugünlere ait etkinliklerin gerektirdiği bütün kalemlerin yapılmasını öngören ihaleye, rekabet koşulları içinde birçok firma katılmış ancak Sayın Özel'in üzerinde konuştuğu ve şahıs ismi vererek adres gösterdiği firma, söz konusu ihaleye dahi girmemiştir. İhaleyi farklı bir firma şeffaf bir şekilde almıştır. Birbirinden ayrıymış gibi lanse ettiği hizmet kalemlerinin her biri ise resmi gün, ulusal bayram programları, sosyal faaliyetler ve yaz etkinliklerinin içinde olması gereken alt başlıklardır. Bunları bağlamından kopararak her alt başlığı çelişkiymiş gibi gösterip tümünü bir torbada toplayan Özel'in, hepsinin de belli bir adrese teslim edildiğini söyleyerek oluşturmak istediği algı tamamıyla mesnetsizdir."

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