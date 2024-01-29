Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı: Sacha Boey'un yükseliş hikayesi
Galatasaray'a 2021 yazında sessiz sedasız gelen ve İstanbul'daki macerası inişli çıkışlı olan Sacha Boey, 2,5 sezonda çeşitli kırılma noktalarının ardından rekor bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Geçen yaz kadro dışı kalan, A Takımla idmana çıkmadan 11'e yerleşen Boey, Okan Buruk yönetiminde aldığı formayı bir daha bırakmadı
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Bazı futbolcular doğuştan yeteneklidir ve diğerlerinden ayrılır. Bazılarının yürüdüğü yol ise üstün yeteneklilerinki kadar kısa olmaz. Sacha Boey'in kariyerinde zirveye tırmanışı ise çocukluk arkadaşlarından daha çetin ve daha uzun...
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FRANSA'NIN FUTBOLCU MADENİNDE YETİŞTİ
Fransa'nın en ünlü futbol akademisi Clairefontaine'in de bulunduğu bölge olan ve Fransa'nın futbolcu madeni olarak anılan Ile-de-France'ta dünyaya gelen Sacha Boey, her bölge çocuğu gibi futbola sokaklarda başladı. Annesinin futbol oynamasına sıcak bakmamasına rağmen önce Romainville'in seçmelerine katıldı ardından Fransa'nın köklü takımı Red Star'ın yolunu tuttu.
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HÜCUMDAN SAĞ BEKE ÇEKİLDİ
Altyapı sistemi ile ünlü, Sofiane Feghouli gibi yıldızları da yetiştiren Red Star'da top koşturan Boey, Rennes ve Caen'den teklif alırken tercihi Rennes'den yana kullandı. Önce hücumun sağında oynasa da bölgesel amatör lig maçlarında sağ beke çekildi. Altyapıdan arkadaşları, Frana U17 Milli Takımı'yla dünya kupasına gidip sponsor anlaşmaları yaparken kendisinin tercih edilmemesi onu daha da kamçıladı.
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PROFESYONEL SÖZLEŞMEYİ, RESMİ MAÇLARDAN SORNA ALDI
İlk resmi maçına Mayıs 2019'da çıkarken iki ay sonra profesyonel sözleşmeyi kaptı. Rennes'in kaptanlarından Hamari Traore'nin arkasında yedek otursa da Avrupa Ligi'nde Celtic ve Lazio'ya karşı oynadığı maçlar kapasitesini kanıtlayan müsabakalar oldu.
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DIJON PERFORMANSI, GALATASARAY'IN KAPILARINI AÇTI
Ertesi sezona Rennes'de başlayıp Lille karşısında sezonun ilk maçında kırmızı kart görünce daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünerek Dijon'un yolunu tuttu. Dijon o sezon Ligue 1'in en çok gol yiyen ekibi olarak küme düşse de Boey'in gösterdiği performans Galatasaray'ın kapılarını ona açtı.
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İLK TERCİH SIDIBE'YDİ
Burak Elmas başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sağ beke takviye isterken yönetime verdiği listenin ilk sırasında ise Djibril Sidibe bulunuyordu. Bu oyuncunun yıllık maaş beklentisinin 2 milyon Euro'yu aşması nedeniyle yönetim daha uygun maliyetli bir oyuncuyu düşünüp düşünmeyeceğini iletirken Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'ın scout ekibi de hemen raporlama işlemine başladı.
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SADECE 1 MİLYON EURO'YA ALINDI
Tecrübeli çalıştırıcının atletik özellikleriyle dikkat çeken genç bir sağ bek istemesi üzerine filtrelemeler yapıldı ve Rennes'de üçüncü hatta dördüncü sağ bek tercihi olan Sacha Boey'de karar kılındı. Kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle temas kurulurken Boey 1 milyon 150 bin Euro'nun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15'lik bir pay ile kadroya katıldı.
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Galatasaray'daki ilk aylarında yüksek atletizmi ile fark yaratsa da uyluğundan geçirdiği sakatlığa rağmen Marsilya maçında oynaması sakatlığının nüksetmesine neden oldu ve genç futbolcu 2022'ye kadar sahalardan uzak kaldı.
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Avrupa'da yoluna namağlup devam etse de ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılırken Domenec Torrent yönetiminde 12 maçta forma giyen Boey hem kulübe hem de ülkeye adapte olmakta zorlandığı öne sürüldü. Bireysel antrenörüyle birlikte ülkesine giden, sıkı çalışmalar yapan Boey için dönüm noktası ise Antalyaspor maçı oldu.
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OKAN BURUK'LA DA İYİ BAŞLAMADI
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadıktan sonra Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kolları sıvarken Torrent yerine göreve getirilen Okan Buruk kamp tarihini bir hafta erkene çekti.
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Buruk, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sıkı hazırlanma niyetinde olsa da Sacha Boey erkene alınan kamp tarihinin takviminin kendisine uymadığını ve mayıs ayında kararlaştırılan sürede takıma katılacağını deklare edince ikili arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
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Yazın transfer edilen bir diğer sağ bek olan Leo Dubois'nın Fiorentina maçında sakatlanması ve Omar Elabdellaoui'nin de Antalyaspor maçı öncesinde ağrılarının bulunması Boey için fırsat oldu. Genç sağ bek, Okan Buruk'tan özür dilerken apar topar kadroya dahil edildi ve sahanın en iyilerinden biri oldu.
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YAZ AYLARINDA BOŞ DURMADI
Yaz aylarında boş durmayan ve sıkı fiziksel çalışmalar yürüten Boey'in performansı göz doldururken Lyon'un kaptanı olarak Galatasaray'a katılan Leo Dubois, Boey'den formayı kapamadı. Okan Buruk'un beklerden yüksek atletizm ve efor taleplerini bire bir karşılayan Boey başarı basamaklarını emin adımlarla çıkmayı sürdürdü.
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Sarı-kırmızılılar sezonu şampiyonlukla taçlandırırken tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti. Avrupa devlerini Seyrantepe'ye getiren isimlerin başında gelen Boey için resmi teklifler bulunsa da Galatasaray oyuncuyu elinde tuttu.
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LUIS CAMPOS'U HAYRAN BIRAKTI
Sezonu erken açan Galatasaray'da bu sezon tüm resmi müsabakalarda forma giyen isim olan Boey özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla rüştünü ispatladı.
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Fransa Milli Takımı için adı geçen futbolculardan olan ve havuza dahil olan Boey henüz bir A Milli davet almasa da adı Manchester United, Arsenal gibi devlerle ciddi şekilde anıldı, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'u kendine hayran bıraktı.
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Bu sezonun başında Avrupa kulüplerinden gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalan Sacha Boey, performansını daha da yukarı çıkardı.
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Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle dikkatleri daha da üzerine çeken Fransız futbolcu, yine transfer gündeminin bir numaralı ismi haline geldi. Sacha Boey, bu sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 19 Süper Lig ve 12 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı. Boey, bu 31 müsabakada 2 kez skor üretti.
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REKOR KIRDI
Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı. Bayern Münih, yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray'a 30 milyon Euro net ve 5 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.
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Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50'sini Galatasaray'a verecek. Türkiye'den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 22 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin Everton ekibine gitmişti.