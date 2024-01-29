Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı: Sacha Boey'un yükseliş hikayesi

Yazın transfer edilen bir diğer sağ bek olan Leo Dubois'nın Fiorentina maçında sakatlanması ve Omar Elabdellaoui'nin de Antalyaspor maçı öncesinde ağrılarının bulunması Boey için fırsat oldu. Genç sağ bek, Okan Buruk'tan özür dilerken apar topar kadroya dahil edildi ve sahanın en iyilerinden biri oldu.