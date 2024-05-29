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        Kadir İnanır son dakika sağlık durumu: Kadir İnanır hastaneye neden kaldırıldı, nasıl oldu?

        Ünlü oyuncu Kadir İnanır sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı oluşan ünlü oyuncunun yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. İşte Kadir İnanır biyografisi ve sağlık durumu hakkında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:30
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          Yeşilçam'ın usta ve yakışıklı oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sonrası 74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu edilmesine karar verilmişti. Gelen son dakika haberine göre Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, Kadir İnanır hastaneye neden kaldırıldı?

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          KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU

          Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda beyin pıhtısı nedeniyle uzun süre tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı, bugün bir rahatsızlık daha geçirdi.

          OYUNCU JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

          Oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İnanır'ın doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.

          Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:

          "Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."

          DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

          Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

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          Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

          KADİR İNANIR KİMDİR?

          Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

          1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

          İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

          Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır

          5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

        • 4

          Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

          2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

          Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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