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        Haberler Gündem Güncel Kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı

        İstanbul'da Marmaray'da iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:40
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        Kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı
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        İHA'nın haberine göre; 31 Mayıs'ta Marmaray'da bir adam, kadınların görüntüsünü çekerken yakalandı. Olaya tepki gösteren diğer yolcular, adamın elinden telefonu alarak görüntüleri sildi.

        Sosyal medyada paylaşılan olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın İ.E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıs Tuzla'da ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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