Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadın veli, erkek veliyi defalarca bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!

        İstanbul'da, 40 yaşındaki Derya U., kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babası 46 yaşındaki Şerif T.'yi bıçakladı. Olay anı kameraya yansırken tutuklanan Derya U.'nun ifadesinde, "Oğlu kızımı taciz etti. Babasını birçok kez uyardım ancak hiçbir sonuç alamadım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Beşiktaş'ta olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Ortaköy’de meydana geldi.

        Derya U. (40) birinci sınıfta öğrenim gören 6 yaşındaki çocuğun, aynı sınıfta okuyan kızı E.İ.U.’ye (7) şiddet uyguladığını öne sürdü.

        TELEFONDA TARTIŞMA SONRASI BULUŞTULAR

        DHA'daki habere göre anne de Şerif T.’yi (46) arayarak kendisine uyarıda bulundu. Durumun devam etmesi üzerine olay günü anne Derya U., Şerif T.’yi arayarak telefonda tartıştı. Ardından konuşmak için Şerif T.’yi olayın yaşandığı sokağa çağırdı.

        KADIN VELİ ERKEK VELİYİ BIÇAKLADI

        Motosikletle sokağa gelen Şerif T.’yi gören Derya U., elinde bıçakla ona saldırdı. Defalarca bıçaklanan Şerif T., kadının elindeki bıçağı alarak darp etti.

        REKLAM

        YARALANAN VELİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin araya girmesiyle kadın uzaklaşırken, ağır yaralı Şerif T. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Derya U., evinde yakalandı.

        'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN' TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan kadının poliste ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

        "BABASINI UYARDIM AMA SONUÇ ALAMADIM"

        Derya U. ifadesinde, Şerif T.’nin aynı sınıfta okuyan oğlu tarafından kızının birçok kez okul içerisinde zorbalığa ve tacize uğradığını, bunun üzerine babasına uyarılarda bulunmasına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini, telefonda tartıştığını ve konuşmak için olay yerine çağırdığını söylediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa