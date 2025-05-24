Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!

İstanbul Beşiktaş'ta olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Ortaköy’de meydana geldi.

Derya U. (40) birinci sınıfta öğrenim gören 6 yaşındaki çocuğun, aynı sınıfta okuyan kızı E.İ.U.’ye (7) şiddet uyguladığını öne sürdü.

DHA'daki habere göre anne de Şerif T.’yi (46) arayarak kendisine uyarıda bulundu. Durumun devam etmesi üzerine olay günü anne Derya U., Şerif T.’yi arayarak telefonda tartıştı. Ardından konuşmak için Şerif T.’yi olayın yaşandığı sokağa çağırdı.

"BABASINI UYARDIM AMA SONUÇ ALAMADIM"

Derya U. ifadesinde, Şerif T.’nin aynı sınıfta okuyan oğlu tarafından kızının birçok kez okul içerisinde zorbalığa ve tacize uğradığını, bunun üzerine babasına uyarılarda bulunmasına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini, telefonda tartıştığını ve konuşmak için olay yerine çağırdığını söylediği öğrenildi.