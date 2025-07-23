'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' ENKA Sanat'ta

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 28 Temmuz’da usta müzisyen Bülent Ortaçgil’in özel projesi “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar”ı ağırlayacak. Bu konserde büyük usta Ortaçgil, kalplerde yer edinen şarkılarını, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener gibi güçlü kadın vokallerle aynı sahnede seslendirecek.

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29 Temmuz akşamı ise Kaan Sekban’ın müzik tutkusu, şef İbrahim Yazıcı’nın şakaları ve solist Sinem Yalçınkaya’nın muhteşem sesi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya gelecek. “Dünden Düne Şarkılar” isimli konserde izleyiciler, geçmişlerine damga vurmuş birbirinden güzel şarkıları, hikâyeler eşliğinde dinleyerek keyifli bir yaz gecesi yaşayacak. Etkinlik biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.