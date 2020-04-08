TBB Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki "Sağlıklı Kentler ve Belediye Başkanları Toplantısı" saat 14.00'de telekonferans yöntemiyle yapılacak.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık edeceği, kadın belediye başkanlarını bir araya getirecek toplantı, TBB Akademi Adobe Connect sayfası ve Türkiye Belediyeler Birliği sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Toplantıya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Akyurt Belediye başkanı Hilal Ayık, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan katılacak.