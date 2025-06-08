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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim

        Kadıköy'de trafikte kaza yapan sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada sürücülerden biri, diğerini darp etti. Olaya tepki gösteren kadına da küfreden sürücü, kadını bıçakla tehdit etti. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 22:43
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        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
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        Olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

        O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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