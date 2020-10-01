Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir inşaatta iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü.İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.