Star TV ekranlarının yeni dizisi Kaderimin oyunu 4 bölümü geride bıraktı. Kaderimin Oyunu dizisi takipçileri 5. bölüm fragmanı yayınlandığından beri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Star TV 7 Ocak Cuma yayın akışı listesinde Kaderimin Oyunu yeni bölümünü göremeyen diziseverler Kaderimin Oyunu bu akşam yok mu neden yok sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 7 Ocak Cuma Star TV yayın akışı listesi ve Kaderimin oyunu yeni bölümü ne zaman sorusunun cevabı...