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        Haberler Bilgi Yaşam Kadayıflı muhallebi tarifi: Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

        Kadayıflı muhallebi tarifi: Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

        Kadayıflı muhallebi, çıtır kadayıfın eşsiz dokusuyla kremalı muhallebinin buluştuğu, hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Hem misafir sofralarına hem de özel günlere yakışan bu tatlı, pratik yapımıyla da gönülleri fetheder. İşte kadayıflı muhallebi tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:00
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        Kadayıflı muhallebi tarifi
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        Kadayıflı muhallebi, tatlı severlerin sıklıkla tercih ettiği, kolay yapımı ve enfes lezzetiyle damaklarda iz bırakan bir tatlıdır. Krem şantiyle hafif, kadayıfla çıtır bir doku sunan bu tarif, sütlü tatlılar arasında özel bir yere sahiptir. İşte adım adım kadayıflı muhallebi yapımı!

        Kadayıflı Muhallebi İçin Malzemeler

        Çıtır Kadayıf Katmanı İçin:

        • 250 gram tel kadayıf
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

        Muhallebi İçin:

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 paket vanilya

        Kadayıflı Muhallebi Tatlısı Tarifi

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        • Tel kadayıfı ince ince doğrayarak ufaltın. Kadayıfı keserken kolaylık olması için önceden dondurucuda biraz bekletebilirsiniz.
        • Tavaya tereyağını alın ve eritin.
        • Kadayıfı ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kavurun.
        • Toz şekeri ve dövülmüş cevizi ekleyip karıştırın.
        • Hazırladığınız çıtır kadayıfı soğuması için bir kenara alın.
        • Süt, un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarısını bir tencereye alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıcı ile karıştırın.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
        • Muhallebi kaynadıktan sonra ocaktan alın ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.
        • Çıtır kadayıfın yarısını geniş bir borcamın tabanına eşit şekilde yayın.
        • Üzerine hazırladığınız muhallebiyi döküp spatula yardımıyla düzgünce yayın.
        • Muhallebinin üzerine kalan çıtır kadayıfı eşit şekilde serpiştirin.
        • Tatlınızı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Daha soğuk ve kıvamlı bir tat için bir gece dinlenmesi önerilir.
        • Servis sırasında dilimleyerek tabaklara alın. Dilerseniz üzerine ekstra ceviz veya Antep fıstığı serpiştirebilirsiniz.

        Kadayıflı Muhallebi Tatlısı Püf Noktaları

        • Kadayıfın tam çıtır olması için kavurma sırasında sürekli karıştırın ve kontrollü bir şekilde pişirin. Aslında burada hazır kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz. Hazır kadayıflı muhallebi tatlısı da harika bir seçenek oluyor.
        • Muhallebinin topaklanmaması için sürekli çırpın ve malzemelerin tamamen homojen karışmasını sağlayın.
        • Daha aromatik bir tat için muhallebiye birkaç damla gül suyu ekleyebilirsiniz.

        Krem Şantili Kadayıflı Muhallebi Tarifi

        Bu tarifte kadayıflı muhallebinin klasik dokusuna krem şantili farklı bir yorum getiriyoruz. Daha hafif ve köpüksü bir kıvam için muhallebiyi krem şantiyle zenginleştirirken, kadayıfın çıtırlığını arttırıyoruz.

        Malzemeler

        Çıtır Kadayıf Katmanı İçin:

        • 300 gram tel kadayıf
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 çay bardağı dövülmüş fındık veya ceviz

        Muhallebi İçin:

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
        • 1 yumurta sarısı
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket toz krem şanti

        Yapılışı

        • Tel kadayıfı ince ince doğrayarak ufaltın. Bunun yerine hazır kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz.
        • Tavada tereyağını eritin.
        • Kadayıfı tavaya ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavurun.
        • Toz şekeri ve dövülmüş fındık veya cevizi ekleyip karıştırın. Kadayıfı soğuması için kenara alın.
        • Orta boy bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını ekleyip çırpıcıyla karıştırın.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
        • Kaynamaya başladığında ocaktan alın ve içine vanilyayı ekleyin, karıştırın.
        • Muhallebinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
        • Ilıyan muhallebiye toz krem şantiyi ekleyip mikserle 3-4 dakika çırpın. Muhallebiniz daha köpüksü bir kıvam alacaktır.
        • Tatlı kaselerine önce çıtır kadayıf ardından muhallebi koyun ve üzerini tekrar çıtır kadayıf ile kaplayın.
        • Tüm kaseler bittiğinde tatlınızı buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendirin.
        • Dinlenen kadayıflı muhallebi tatlınız servise hazır.
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