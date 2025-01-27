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        Haberler Bilgi Yaşam Kabuğu küflenmiş yumurta yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Kabuğu küflenmiş yumurta yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Yumurta, sağlıklı fonksiyonlarıyla bilinen önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle yüksek protein oranıyla çocuklar ve sporcular için büyük önem taşır. Uzmanlar, sağlıklı kalmak isteyen kişilerin günde en az bir tane yumurta tüketmelerini önerir. Peki, yumurtanın bozulduğu nasıl anlaşılır? Kabuğu küflenmiş yumurta yenir mi? Yenirse hangi sorunlar ortaya çıkar? Konu ile ilgili merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:37
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        Kabuğu küflenmiş yumurta yenir mi?
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        KABUĞU KÜFLENMİŞ YUMURTA YENİR Mİ?

        Kabuğu küflenmiş yumurta yenir mi? Kabuğu küflenmiş yumurta birçok kişi için merak konusudur çünkü bu durum, yumurtanın bozuk olduğu izlenimini verir. Kabuk kısmı küflenmiş bir yumurta genellikle tüketilmemelidir çünkü küf oluşumu, yumurtanın iç kısmının da bozulma ihtimalini gösterir. Ayrıca, küflenmiş yumurta, besinin uygun koşullarda saklanmadığını işaret eder. Küf, esasen yumurtanın yüzeyindeki ve kabuğundaki bir sorun gibi görünse de mikroskobik boyutlarda yumurtanın içine sızabilir ve zararlı hale getirebilir. Böyle bir yumurtayı tüketmek ciddi sağlık risklerine neden olabilir.

        KABUĞU KÜFLENMİŞ YUMURTA YEMEK ZARARLI MI?

        Peki kabuğu küflenmiş yumurta yemek zararlı mı? Bunun cevabı evettir. Kabuk bölümü küflenmiş gibi dursa da besinin iç kısmında mikroskobik boyutta zararlar olabilir. Böyle bir yumurta yendiğinde şu sağlık risklerinden söz edilebilir;

        • Mide ve Bağırsak Problemleri: Küf ve bakterilerle beraber tüketildiğinde kusma, mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir.
        • Bağışıklık Sorunları: Küfte yer alan toksinler, bağışıklık sistemini zayıflatarak ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durum özellikle çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar için daha büyük bir risk oluşturur.
        • Küf Alerjisi: Bozuk yumurtanın küfüne maruz kalan bazı kişilerde çeşitli alerjik semptomlar görülebilir.

        YUMURTA NEDİR?

        Yumurta, hayvansal protein kaynaklarından biridir. Kuşlar ve sürüngenler tarafından üretilen yumurta, zengin besin içeriğiyle özellikle kahvaltıların aranan yiyeceğidir. Tavuk yumurtası, global olarak en yaygın tüketilen türdür. Vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra yüksek protein oranıyla, demir, çinko ve selenyum gibi besin öğeleriyle uzmanların önerdiği bir gıda kaynağıdır.

        Kahvaltı denince ilk akla gelen, hemen hemen her evin kahvaltısında yerini bulan yumurta, kahvaltıların yanı sıra tatlılarda, hamur işlerinde ve çeşitli yemeklerde de favoridir. Sağlık açısından faydalarıyla, birçok kişinin beslenme rutininde yerini almıştır. Yumurtanın haşlanmış versiyonunun yanı sıra, omlet gibi farklı çeşitleri de vardır.

        YUMURTA BESİN DEĞERLERİ

        Yumurta, vücutta hücrelerin onarımına ve yapılandırılmasına destek olan güçlü bir protein kaynağıdır. İşte yumurtanın besin değerleri;

        Kalori: 78

        • 0,6 gram karbonhidrat
        • 6,3 gram protein
        • 5,3 gram yağ
        • 15,4 mikrogram selenyum
        • 0,3 miligram riboflavin
        • 0,6 mikrogram B12 vitamini
        • 86 miligram fosfor
        • 0,7 miligram pantotenik asit

        YUMURTA FAYDALARI NELERDİR?

        Yumurtanın bilinen en önemli faydası, gün içinde tokluk sağlamasıdır. Güçlü besin değerleriyle tok kalmayı sağlayan yumurta, bu nedenle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Ayrıca göz hastalıkları, kalp sağlığı ve iyi kolesterol gibi birçok alanda faydalıdır. Yumurtanın beyin sağlığına iyi geldiği ve felç riskini azalttığı da dikkat çekmiştir. Yumurtanın diğer faydaları şunlardır:

        • Yüksek besin değeri sayesinde gün boyu tokluk sağlar.
        • Yumurta son derece güçlü bir proteindir, bu nedenle diyet listelerinin vazgeçilmezidir.
        • Güçlü bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır.
        • Kalp sağlığında önemli katkıları vardır.
        • Göz hastalıkları riskini düşürmeye yardımcıdır.
        • Trigliserit seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.
        • İyi kolesterol düzeyini artırmaya faydalıdır.
        • Kolin ve betain sayesinde beyin sağlığına yardımcıdır.
        • Vücut dokularının korunmasının yanı sıra onarılmasına da destek olur.
        • Vücutta kasların korunmasını ve onarılmasını destekler.
        • Porsiyon kontrolüne yardımcı olduğu için diyette iyi bir yardımcıdır.
        • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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