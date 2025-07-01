Resimli Kabotaj Bayramı mesajları 2025: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri
1 Temmuz Kabotaj Bayramı mesajları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu tarih, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin bağımsızlığı ve denizlerindeki hükümranlık hakları açısından büyük önem taşıyor. Bu sene 99. yılı kutlanan milli bayram hakkında paylaşım yapmak isteyenler için 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları seçeneklerini haberimizde derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri...
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Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yılı. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını kazandığı bu tarihi gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gururla kutlanıyor. 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'deki limanlar ve sahiller arasındaki yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin yalnızca Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılması sağlandı. Bu kapsamda Türk denizcilik tarihinde bir kırılma noktası olan bu önemli günü kutlamak isteyenler Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri için araştırmalara başladı. İşte, sosyal medyadan paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, resimli 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri…
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1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2025
Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...
Denizciliğin ve denizcilik sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan başta Atatürk olmak üzere tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
“Mavi Vatan” ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
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Mavi Vatan’da milli egemenliğimizin temel teminatlarından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Başta Deniz Şehitlerimiz olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz.
Türkiye’nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Denizlerimizin millileştiği, karasularımızın bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
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Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun.
1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 99. yıl dönümü kutlu olsun!
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun.
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Denizlerin özgürlüğüne açıldığımız, kabotaj hakkımızın kazanıldığı bu özel günde, denizcilik sektörünün değerli emekçilerine saygılarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Türk Denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
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Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
Kabotaj Bayramı kutlu olsun! Denizlerde özgürlüğümüzü kutlarken, denizcilerimize ve milli egemenliğimize saygılarımızı sunuyoruz.
Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun! Denizlerimizin sınırlarını koruyan, deniz ticaretimizi canlandıran ve milli ekonomimize katkı sağlayan tüm denizcilerimize ve liman çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve özgürlüğünü birlikte kutlayalım.
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KABOTAJ NE DEMEK?
Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.
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KABOTAJ BAYRAMI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.
Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.
Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.