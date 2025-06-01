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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki gündem maddeleri | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes çabaları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının gündeminde olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:05
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        Kabine, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes süreci, Terörsüz Türkiye gibi gündem başlıklarıyla yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

        Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yürütüyor. İki ülkenin heyetleri 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de buluştu. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya ardından Ukrayna’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi için çağrıda bulundu. Kabine'de, bir kez daha İstanbul'da kurulacak barış masası ve atılacak adımlar ele alınacak.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Kabine'nin bir diğer önemli gündemi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta, MİT raporları verileri Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

        CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

        CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine üyeleriyle paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği, yerel yönetimlere ilişkin düzenlemenin ayrıntıları da Kabine'de ele alınacak.

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