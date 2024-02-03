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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündem maddeleri nelerdir?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündem maddeleri nelerdir?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı genellikle 14 günde bir gerçekleşmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar gündem maddeleri de merak konusu oldu. Başta öğretmen atamalarının yer alması beklenen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:43
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        • 1

          Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi yılın ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak tarihinde gerçekleşti. Gündeme dair birçok konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları bulunuyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündem maddeleri nelerdir?" İşte detaylar...

        • 2

          YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

          Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Kabine'nin 5 Şubat Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

          Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

          Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        • 5

          Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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