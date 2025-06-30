Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan, emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti kök maaşı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam teklif etti. Toplantının önemli başlıklarından birisi zam pazarlığı süreci olacak.

12 gün süren İran-İsrail savaşı sonrasında ateşkes süreci de Kabine'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump dahil bu kapsamda görüşmeler yaptı. Diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgedeki istikrar vurgulandı. Kabine'de bu başlık geniş bir şekilde masaya yatırılacak.