Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Beştepe’de! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı toplanıyor. Kabine'nin yoğun gündeminde ele alınacak konular önem taşırken kararlar ve sonuçlar toplantı sonunda belli olacak. Kabine toplantısında sürece dair tüm ayrıntılar değerlendirilecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin önemli başlıklar da var. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığında bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı Beştepe’de gerçekleşiyor. Bu noktada Kabine Toplantı tarihi ve saati merak konusu oldu. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 30 Haziran 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Haziran 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

          Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. İran ve İsrail arasındaki ateşkes süreci, en düşük emekli aylığındaki artış da toplantıda gündemde olacak

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de başlayacak.

          İsrail-İran arasındaki ateşkes süreci, emekli maaşı düzenlemesi ve terör örgütünün silah bırakma takvimi toplantıda masada olacak.

          Toplantının önemli başlıklarından birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor.

          DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıklamıştı. Görüşmenin hafta içerisinde olması bekleniyor.

          Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de ilk somut adım atıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.

          Kabine toplantısında sürece dair tüm ayrıntılar değerlendirilecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin önemli başlıklar da var. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığında bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

        • 4

          Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan, emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti kök maaşı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.

          600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam teklif etti. Toplantının önemli başlıklarından birisi zam pazarlığı süreci olacak.

          12 gün süren İran-İsrail savaşı sonrasında ateşkes süreci de Kabine'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump dahil bu kapsamda görüşmeler yaptı. Diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgedeki istikrar vurgulandı. Kabine'de bu başlık geniş bir şekilde masaya yatırılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        İsrail basını yazdı: ABD Tel Aviv'e ateşkes için baskı yapacak
        İsrail basını yazdı: ABD Tel Aviv'e ateşkes için baskı yapacak
        Trump İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak mı?
        Trump İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak mı?
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Habertürk Anasayfa