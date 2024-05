Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar şu şekilde:

"AYNI UZLAŞMACI TAVRI ERMENİSTAN YÖNETİMİNDEN DE BEKLİYORUZ"

Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Bütün kahramanları rahmetle yâdediyorum. Gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Kuveyt ile imzaladığımız 6 yeni anlaşma ile işbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Azerbaycan Başbakanı Asedov'u kabülümüzde tek millet iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Güney Kafkasya'da yakalanan tarihi fırsatın ziyan edilmemesi gerektiğini her vesile ile vurguladık. Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını defalarca gösterdiler. Aynı uzlaşmacı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz. Danıştay'ın 156. kuruluş yıldönümünde Danıştay mensupları ve idari yargı camiamızla bir araya geldik. Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 21 yılda pekçok adım attık.

"MEVCUT ANAYASANIN YENİ TÜRKİYE'Yİ TAŞIMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olduğunu daha önce de gündeme getirdim. Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş, ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor. Bu hakikati sadece biz değil hukukçular da sık sık ifade ediyor. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir.