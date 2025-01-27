Kabak çekirdeği kabuğu yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Normalde ayrı çekirdeği kadar tercih edilmese de özellikle sağlıklı bir alternatif olarak bilinen kabak çekirdeği, hafif bir atıştırmalık olarak yaygın bir şekilde tüketilir. Çoğunlukla bir avuç tüketiminin yeterli olduğu kabak çekirdeği, oldukça faydalı bir yemiştir. Kabak çekirdeğini kabuğuyla tüketmenin bilinen herhangi bir zararı olmadığı dikkat çekmiştir. Bunun üzerine birçok kişi, bu yemişi kabuğuyla beraber yemenin hangi faydaları sağladığını merak etmiştir. Peki kabak çekirdeği kabuğu yemek zararlı mı?

KABAK ÇEKİRDEĞİ KABUĞU YENİR Mİ?

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Kabak çekirdeği kabuğu yenir mi? Bunun cevabı evet olsa da kabuklu tüketimde aşırıya kaçılmamalıdır. Normal şartlarda kabak çekirdeği kabuğu herhangi bir zarara yol açmaz; aksine sindirim sistemi için önemli bir lif kaynağıdır. Ancak tüketiminde aşırıya kaçıldığında sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve kabızlığa sebep olabilir. Ölçülü tüketildiğinde kabak çekirdeği kabuğunun birçok faydası vardır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ KABUĞU YEMEK ZARARLI MI?

Peki kabak çekirdeği kabuğu yemek zararlı mı? Bunun cevabı çoğunlukla hayır olsa da bazı kişilerin kabak çekirdeğinin kabuğunu çiğnemeden yutması durumunda sindirim zorlaşabilir. Aynı zamanda bağırsak tıkanıklığı ve kabızlık gibi problemler de oluşabilir. Bu nedenle kabuklar yenilecekse bile iyice çiğnenerek tüketilmelidir. Ayrıca bağırsak ve mide problemleri ile uğraşanların kabuklu tüketiminden mümkün olduğunca kaçınması önemlidir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ VE KABUĞU FAYDALARI

Kabak çekirdeğini kabuklu yediğinizde şu faydaları elde edebilirsiniz;

Kemik oluşumunda önemli bir magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği, menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azaltabilir.

Kabak çekirdeğinde bulunan bazı mineral ve vitaminler, kötü kolesterol seviyesini düşürmede faydalıdır. Bu bileşikler, aynı zamanda kan pıhtılarını önleme özelliğine sahiptir.

Kabak çekirdeği, prostat, mide, akciğer ve kolon kanseri gibi birçok kanser türünü önleme özelliğiyle bilinir.

Düzenli tüketilen kabak çekirdeği, kan şekeri kontrolü sağlayabilir. Karbonhidrat oranının düşük olması ve iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle beğeni toplar. Düzenli tüketimle tip 2 diyabete karşı koruma özelliği oluşabilir.

Bağışıklık sistemini geliştirici özellikleriyle öne çıkar. Çinko ve demir, kabak çekirdeğinin antiviral özelliklere sahip olmasını destekler.

Böbrek taşını önlemeye yardımcıdır. İdrar söktürücü ve antioksidan özellikler, kabak çekirdeğinin vücutta biriken toksinleri azaltmaya destek olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını artırarak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kan basıncını azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan yüksek bakır, vücutta kırmızı kan hücresi sayısını artırma konusunda etkilidir. Düşük sodyum içeriği sayesinde kabak çekirdeği, kan basıncını düşürdüğü gibi kalp sağlığını iyileştirme özelliğine de sahiptir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ BESİN DEĞERLERİ

%46 magnezyum

%28 demir

%52 manganez

%17 çinko

%17 protein

100 gram kabak çekirdeğinde şu besin değerleri bulunur;

14,22 gram karbonhidrat

8,8 gram lif

24,4 gram protein

45,6 gram yağ

1 mg A vitamini

0,2 mg C vitamini

814 mg potasyum

41 mg kalsiyum

12,5 mg demir

1,8 mg sodyum

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