Kabak çekirdeği kabuğu yenir mi, sağlığa zararı var mı?
Kabak çekirdeği, birçok kişi tarafından sevilse de kabuksuz yenir. Ancak son zamanlarda bazı uzmanlar, kabak çekirdeğinin kabuğunun da yenilebileceğini söylemiştir. Kabak çekirdeği, özellikle diyetisyenlerin önerdiği, lif ve protein oranı yüksek ve nispeten düşük kalorili bir yemiştir. Peki bu doğru mu? Kabak çekirdeği kabuğu yenir mi? Yenirse hangi etkiler alınır? Detaylar yazının devamında…
Normalde ayrı çekirdeği kadar tercih edilmese de özellikle sağlıklı bir alternatif olarak bilinen kabak çekirdeği, hafif bir atıştırmalık olarak yaygın bir şekilde tüketilir. Çoğunlukla bir avuç tüketiminin yeterli olduğu kabak çekirdeği, oldukça faydalı bir yemiştir. Kabak çekirdeğini kabuğuyla tüketmenin bilinen herhangi bir zararı olmadığı dikkat çekmiştir. Bunun üzerine birçok kişi, bu yemişi kabuğuyla beraber yemenin hangi faydaları sağladığını merak etmiştir. Peki kabak çekirdeği kabuğu yemek zararlı mı?
KABAK ÇEKİRDEĞİ KABUĞU YENİR Mİ?
Kabak çekirdeği kabuğu yenir mi? Bunun cevabı evet olsa da kabuklu tüketimde aşırıya kaçılmamalıdır. Normal şartlarda kabak çekirdeği kabuğu herhangi bir zarara yol açmaz; aksine sindirim sistemi için önemli bir lif kaynağıdır. Ancak tüketiminde aşırıya kaçıldığında sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve kabızlığa sebep olabilir. Ölçülü tüketildiğinde kabak çekirdeği kabuğunun birçok faydası vardır.
KABAK ÇEKİRDEĞİ KABUĞU YEMEK ZARARLI MI?
Peki kabak çekirdeği kabuğu yemek zararlı mı? Bunun cevabı çoğunlukla hayır olsa da bazı kişilerin kabak çekirdeğinin kabuğunu çiğnemeden yutması durumunda sindirim zorlaşabilir. Aynı zamanda bağırsak tıkanıklığı ve kabızlık gibi problemler de oluşabilir. Bu nedenle kabuklar yenilecekse bile iyice çiğnenerek tüketilmelidir. Ayrıca bağırsak ve mide problemleri ile uğraşanların kabuklu tüketiminden mümkün olduğunca kaçınması önemlidir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ VE KABUĞU FAYDALARI
Kabak çekirdeğini kabuklu yediğinizde şu faydaları elde edebilirsiniz;
KABAK ÇEKİRDEĞİ BESİN DEĞERLERİ
100 gram kabak çekirdeğinde şu besin değerleri bulunur;