Kaan Urgancıoğlu'ndan oğlu Ardıç'la yeni paylaşımlar
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile yeni paylaşımlar yaptı. Oyuncu, Ardıç'ın yüzünü göstermediği karele ise, "Otostop çeken timsahlar" notunu düştü
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 2023 yazında Yunanistan’ın başkenti Atina'da hayatlarını birleştirerek evliliklerini ilan etmişti.
Aynı yıl, anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşayan çift, oğullarına Ardıç ismini vermişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından oğlu Ardıç ile birlikte yeni paylaşımlar yaptı.
Oyuncu, yüzünü gizlemeye özen gösterdiği Ardıç ile olan fotoğraflarını; "Otostop çeken timsahlar" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram