Kaan Ayhan: Şampiyonluk için kazanacaksınız

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

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"ŞAMPİYONLUK İÇİN BU MAÇLARI KAZANACAKSINIZ"

Kaan Ayhan, "Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık." dedi.

Deneyimli oyuncu, "Özel olarak çalışıyorum, umarım genç kardeşlerime örnek olmuşumdur. Herkes çok istekliydi. Taraftarın gazıyla bize bir tek kazanmak kalıyor. Herkes mücadele ediyor, saha içi ve sahada dışı. Sahaya yansıyor." sözlerini sarf etti.