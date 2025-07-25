Kaan Ayhan'dan Leroy Sane sözleri!

"KASITLI İLETİŞİME GEÇMEDİM"

Leroy Sane transferindeki rolüyle ilgili soruya cevap veren milli futbolcu, "Leroy Sane konusunda rolümü olduğundan daha büyük göstermeye gerek yok. Başlangıçta Leroy ile kasıtlı olarak hiç iletişime geçmedim. Ancak kulüpte çok zaman geçirdim ve kulüpte transferden sorumlu kişilerle de temas halindeydim. Leroy'u 20 yaşındayken hatırlıyorum. Şimdi nasıl bir Leroy ile karşılaşacağımızı merak ediyorum." dedi.