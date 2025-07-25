Kaan Ayhan'dan Leroy Sane sözleri!
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, yeni sözleşme konusundan Leroy Sane'nin transferine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'ın kaptanlarından Kaan Ayhan, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
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"KASITLI İLETİŞİME GEÇMEDİM"
Leroy Sane transferindeki rolüyle ilgili soruya cevap veren milli futbolcu, "Leroy Sane konusunda rolümü olduğundan daha büyük göstermeye gerek yok. Başlangıçta Leroy ile kasıtlı olarak hiç iletişime geçmedim. Ancak kulüpte çok zaman geçirdim ve kulüpte transferden sorumlu kişilerle de temas halindeydim. Leroy'u 20 yaşındayken hatırlıyorum. Şimdi nasıl bir Leroy ile karşılaşacağımızı merak ediyorum." dedi.
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YENİ SÖZLEŞME...
Galatasaray'da kariyerini sonlandırmayı hayal edip etmediğine yönelik soruya cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Evet, tabii ki. Eğer vücudum şimdiye kadar olduğu gibi iyi durumda kalmaya devam ederse, bir sözleşme uzatması hakkında tekrar konuşmamız gerekir." yanıtını verdi.
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Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
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Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.