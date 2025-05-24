Kaan Ayhan: Böylesi gol daha etkileyici oldu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan, galibiyetin ardından konuştu.

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"BU SEZON GOLÜM YOKTU, BÖYLESİ DAHA GÜZEL OLDU"

Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum.