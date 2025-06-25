Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev teklif! Maaşı 3 katına çıkıyor
Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız, kulübü Juventus'la yeni sözleşmeye imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun İtalya deviyle yapacağı yeni kontratla birlikte maaşının 3 katına çıkacağı öne sürüldü.
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Juventus formasıyla ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Siyah-beyazlı formayla Kulüpler Dünya Kupası'na şu ana kadar oynadığı 2 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki hücum oyuncusu, bu performansının da karşılığını almak üzere...
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İtalya basınında çıkan haberlere göre; Juve, milli yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
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Juventus tarafından yapılacak yeni teklifte Kenan'ın mevcut maaşının 3 katına çıkarılacağı belirtildi.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın mukavelesi 2030 yılına kadar uzatılacak.
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Şu anda kulübünden 1,5 milyon Euro kazanan ay-yıldızlı futbolcunun maaşı da 3 kat artırılarak 4,5 milyon Euro'ya yükseltilecek.
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Juventus'un Kenan'ı uzun yıllar takımda tutmak istediği ve tıpkı Del Piero ve Nedved gibi kulübün sembol isimlerinden biri haline getirmek istediği de belirtiliyor.
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Geçtiğimiz sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Kenan, 50 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
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Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen genç yıldız, 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle şu anda 'en değerli Türk futbolcu' konumunda yer alıyor.
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