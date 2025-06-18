Juventus'ta yeniden Osimhen sesleri!
Forvet arayışlarını sürdüren İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i yeniden gündemine aldı.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve büyük bir etki yapan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
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Nijeryalı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, önemli takımlarla mücadele ederken maliyeti de uyguna getirmeye çalışıyor.
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Bu sırada Al-Hilal'in ve birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
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La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, bu yaz üst düzey bir forvet transfer etmek istiyor ve listedeki favori isim Victor Osimhen.
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Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetimden Osimhen'i talep etti ve transferin sonuçlandırılmasını istedi.
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Ancak golcü futbolcunun serbest kalma bedeli, İtalya Serie A kulüpleri için yaklaşık 100 milyon Euro. Transferin önündeki en büyük engel olarak bu durum gösteriliyor.
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