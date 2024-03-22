Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni forma numarası belli oldu!
İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız konusundaki planını belirledi. İşte tüm detaylar
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Bu sezon Juventus'un A takımında forma şansı bulan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, gösterdiği etkili performansla İtalyan devinin takdirini kazandı.
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Serie A devi, Kenan'ın iyi formunun karşılığını vermek için harekete geçti ve genç yıldızın geleceği hakkındaki planını belirledi.
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Alman istatistik sitesi Transfermark'ın açıkladığı veriye göre başarılı oyuncunun piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselmişti.
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Çizme basınından flaş bir iddia daha geldi.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2027'de sona erecek genç oyuncuyla yeni kontrat imzalamayı amaçlıyor.
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Bu kontratında ise milli oyuncumuza ciddi bir maaş iyileştirmesi yapılması planlanıyor.
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Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus'un ilerleyen süreçte de 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a vermeyi hazırlandığı kaydedildi.
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Şu anda 10 numaralı formayı Paul Pogba giyiyor, ancak Fransız futbolcu doping cezası nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi ve formasından uzak kaldı.
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