Juventus'ta Kenan Yıldız imzayı atıyor: Maaşına zam!
Juventus formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, mevcut sözleşmesinin uzatıyor. İtalyan ekibi genç futbolcunun maaşına zam yaparak transfer baskısını da azaltmak istiyor
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Juventus, genç yıldızı Kenan Yıldız’ı uzun yıllar kadrosunda tutmak için harekete geçti.
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Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmiş durumda. Özellikle Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Kenan ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
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Tuttosport'un haberine göre; bu gelişmelerle birlikte Juventus yönetimi, Kenan Yıldız’ın mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.
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Torino ekibinin, genç oyuncunun yıllık maaşını da 3 ila 4 milyon euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade ediliyor.
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Kulüp, bu adımla hem oyuncunun geleceğini güvence altına almak hem de dış transfer baskısını azaltmayı hedefliyor. Juventus’un Kenan ile yeni sözleşme konusunda önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
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Geride kalan sezonda 48 resmi maçta Juventus formasını terleten Kenan Yıldız, 9 gol ve 7 asistle oynadı.
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