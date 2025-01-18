Juventus: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, evinde Milan'ı 2-0 mağlup etti. Samuel Mbangula ile Timoth Weah'ın golleriyle kritik bir galibiyet alan Juventus, puanını 37'ye yükseltti. Milan ise haftayı 31 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan dev maçı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timoth Weah attı.
Juventus'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini Timoth Weah'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 37 puana yükseldi. Milan, 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Parma'yı ağurlayacak.