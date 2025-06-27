2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İtalyan temsilcisi Juventus, İngiliz ekibi Manchester City'e 5-2 mağlup oldu.

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M. City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26'da Pierre Kalulu (k.k), 52. dakikada Erling Haaland, 69'da Phil Foden ve 75'te ise Savinho kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 84'te ise Dusan Vlahovic kaydetti.