Juventus: 2 - Manchester City: 5 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Manchester City karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan mücadeleyi İngiliz ekibi 5-2 kazandı. Bu sonuca karşın iki takım da adını son son 16'ya yazdırdı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İtalyan temsilcisi Juventus, İngiliz ekibi Manchester City'e 5-2 mağlup oldu.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26'da Pierre Kalulu (k.k), 52. dakikada Erling Haaland, 69'da Phil Foden ve 75'te ise Savinho kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 84'te ise Dusan Vlahovic kaydetti.
KENAN YILDIZ 57'DE GİRDİ ASİSTİNİ YAPTI!
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, mücadeleye yedek başladı ve 57. dakikada oyuna girdi. 20 yaşındaki yıldız, takımının 2. golünün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Man. City 9 puanla grubu lider tamamladı. Juventus ise 6 puanla grupta 2. olarak adını son 16'ya yazdırdı.
Manchester City ve Juventus'un son 16 turundaki rakipleri, H Grubu'ndaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.