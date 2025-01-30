Juventus: 0 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son haftada Juventus ile Benfica karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Benfica oldu.

Portekiz devine galibiyeti getiren golleri 16'da Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü attı.

REKLAM advertisement1

Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada oyuna dahil oldu. Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız ise 90 dakika süre aldı.

Bu sonucun ardından milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, lig aşamasını 13 puanla 17. sırada tamamlayarak son 16 için Play-off oynamaya hak kazandı. Juventus ise 12 puanla 19. sırada tamamlayarak Play-off turuna kaldı.