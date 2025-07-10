Justin ve Hailey Bieber çiftinden romantik paylaşımlar

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018'de evlendiği eşi Hailey Bieber hakkında aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Çiftin bir süre birlikte görüntü vermemesi, bu dedikodulara sessiz kalmalarına neden olmuştu.

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Ancak bu hafta içinde çift, birden fazla paylaşımda bulunarak ve birlikte tatile çıkarak evliliklerine ikinci bir şans verdi.

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Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Justin Bieber ile Hailey Bieber, geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Jack Blues ile objektiflerin karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, bu özel anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram