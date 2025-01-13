Justin Bieber 4 yıl aradan sonra müziğe dönüyor

Justin Bieber, dört yıl sonra müziğe dönmeyi hedefliyor.

Daily Mail'in haberine göre 30 yaşındaki Kanadalı pop yıldızının paraya ihtiyacı var ve çalışmak istiyor. İddiaya göre; şarkıcının Mart 2023'te iptal edilen turnesini düzenleyen AEG adlı şirkete borcu var.

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Justin Bieber, Şubat 2023'te kendisine yüz felcine yol açabilen Ramsay Hunt sendromu teşhisi konduğunu söylemesinin ardından Justice Dünya Turnesi'nin geri kalanını iptal etmişti.

Ağustos ayında 28 yaşındaki model eşi Hailey Bieber ile ilk çocuğu Jack Blues'u kucağınha alan Bieber, sahnelerden uzak yaşadığı hayatında yeni bir döneme giriyor.

Justin Bieber, menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple müziğe dönüş yapacak. Braun; Bieber'ın yanı sıra Ariana Grande ve Demi Lovato gibi yıldızları temsil ettikten sonra geçen yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu duyurmuştu.

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Justin Bieber, artık Madonna ve Kardashian ailesi üyeleri gibi ünlüleri daha önce temsil etmiş olan avukat Michael Rhodes tarafından temsil ediliyor. Bieber'ın mali sorunları, Rhodes'un önemli bir parçası olduğu bir anlaşmada kataloğunun haklarını 2023'te 200 milyon dolara satmasından iki yıl sonra başladı.

Justin Bieber'ın müzik dünyasına geri döneceği yönündeki söylentiler, müzisyen Mk.gee'nin New York Times'a konuşurken, Bieber ile birlikte parçalar yazıp kaydettiğini söylemesinin ardından başlamıştı.

Justin Bieber'ın en son stüdyo albümü 2021'deki 'Justice'di.

Albüm eleştirmenlerinin beğenisini toplayan 'Justice', Billboard Hot 200 listesinde zirveye yerleşen 'Peaches', 'Holy', 'Anyone' ve 'Ghost' gibi hit şarkıları içeriyordu.