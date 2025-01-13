Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Bieber 4 yıl aradan sonra müziğe dönüyor

        Justin Bieber 4 yıl aradan sonra müziğe dönüyor

        Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, 4 yıllık aranın ardından müziğe dönüyor. Kanadalı pop yıldızının paraya ihtiyacı olduğu ve çalışmak istediği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıl sonra müziğe dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Justin Bieber, dört yıl sonra müziğe dönmeyi hedefliyor.

        Daily Mail'in haberine göre 30 yaşındaki Kanadalı pop yıldızının paraya ihtiyacı var ve çalışmak istiyor. İddiaya göre; şarkıcının Mart 2023'te iptal edilen turnesini düzenleyen AEG adlı şirkete borcu var.

        Justin Bieber, Şubat 2023'te kendisine yüz felcine yol açabilen Ramsay Hunt sendromu teşhisi konduğunu söylemesinin ardından Justice Dünya Turnesi'nin geri kalanını iptal etmişti.

        Ağustos ayında 28 yaşındaki model eşi Hailey Bieber ile ilk çocuğu Jack Blues'u kucağınha alan Bieber, sahnelerden uzak yaşadığı hayatında yeni bir döneme giriyor.

        Justin Bieber, menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple müziğe dönüş yapacak. Braun; Bieber'ın yanı sıra Ariana Grande ve Demi Lovato gibi yıldızları temsil ettikten sonra geçen yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu duyurmuştu.

        REKLAM

        Justin Bieber, artık Madonna ve Kardashian ailesi üyeleri gibi ünlüleri daha önce temsil etmiş olan avukat Michael Rhodes tarafından temsil ediliyor. Bieber'ın mali sorunları, Rhodes'un önemli bir parçası olduğu bir anlaşmada kataloğunun haklarını 2023'te 200 milyon dolara satmasından iki yıl sonra başladı.

        Justin Bieber'ın müzik dünyasına geri döneceği yönündeki söylentiler, müzisyen Mk.gee'nin New York Times'a konuşurken, Bieber ile birlikte parçalar yazıp kaydettiğini söylemesinin ardından başlamıştı.

        Justin Bieber'ın en son stüdyo albümü 2021'deki 'Justice'di.

        Albüm eleştirmenlerinin beğenisini toplayan 'Justice', Billboard Hot 200 listesinde zirveye yerleşen 'Peaches', 'Holy', 'Anyone' ve 'Ghost' gibi hit şarkıları içeriyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Justin Bieber
        #müzik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı için 3 müjde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı için 3 müjde
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Habertürk Anasayfa