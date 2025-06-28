Jurgen Klopp'ten Kulüpler Dünya Kupası'na tepki

Geçtiğimiz yıllarda önemli başarılara imza atan ve şu anda Red Bull Futbol Takımları'nın global başkanı görev alan Jurgen Kloop, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı eleştirdi.

Alman futbol adamı eleştirilerine "Oyuncular, gelecek sezon daha önce hiç yaşamadıkları sakatlıklarla karşılaşabilir. Bu yoğun tempoya dayanamazlar." sözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.

"NE FİZİKSEL NE DE ZİHİNSEL OLARAK İYİLEŞME MÜMKÜN"

Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var. Gelecek yıl ise Dünya Kupası oynanacak. Bu tempo, oradaki oyuncular için ne fiziksel ne de zihinsel olarak gerçek bir iyileşme anlamına geliyor."

Jürgen Klopp'un bu çıkışı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncu sağlığı ve fikstür yoğunluğu konuları bir kez daha gündemin merkezine oturdu.