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        Haberler Spor Futbol Jurgen Klopp'ten Kulüpler Dünya Kupası'na tepki - Futbol Haberleri

        Jurgen Klopp'ten Kulüpler Dünya Kupası'na tepki

        Red Bull Futbol Takımları global başkanı Jurgen Klopp, FIFA'nın 2025'te yeni formatıyla ilk kez düzenleyeceği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 23:23 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:23
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        Klopp'ten Kulüpler Dünya Kupası'na tepki!
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        Geçtiğimiz yıllarda önemli başarılara imza atan ve şu anda Red Bull Futbol Takımları'nın global başkanı görev alan Jurgen Kloop, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı eleştirdi.

        "KULÜPLER DÜNYA KUPASI, FUTBOLDA UYGULANAN EN KÖTÜ FİKİR"

        Alman futbol adamı eleştirilerine "Oyuncular, gelecek sezon daha önce hiç yaşamadıkları sakatlıklarla karşılaşabilir. Bu yoğun tempoya dayanamazlar." sözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.

        "NE FİZİKSEL NE DE ZİHİNSEL OLARAK İYİLEŞME MÜMKÜN"

        Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:

        "Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var. Gelecek yıl ise Dünya Kupası oynanacak. Bu tempo, oradaki oyuncular için ne fiziksel ne de zihinsel olarak gerçek bir iyileşme anlamına geliyor."

        Jürgen Klopp'un bu çıkışı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncu sağlığı ve fikstür yoğunluğu konuları bir kez daha gündemin merkezine oturdu.

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