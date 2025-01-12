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        Haberler Dünyadan Jude Law yeni filminde Vladimir Putin'i canlandıracak

        Jude Law yeni filminde Vladimir Putin'i canlandıracak

        Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandırmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:59
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        Putin'i canlandıracak
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        Jude Law, yeni rolü için hazırlanıyor. 52 yaşındaki oyuncu, 'Kremlin Büyücüsü' (The Wizard of Kremlin) adlı yeni filmde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracağını açıkladı.

        Fransız yönetmen Olivier Assayas'ın yönettiği filmde Law, yardımcı rolde yer alacak. Law, 72 yaşındaki Putin'i "devlet başkanlığı kariyerinin başlangıcındayken" canlandıracak.

        Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pastam gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu, filmle ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:

        "Bunu tereddütle söylüyorum, çünkü henüz film üzerinde çalışmaya başlamadım. Yani, başladım ama şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor, bu yüzden dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve 'Aman Tanrım, ne dedim?' diye düşünüyorum. 'Evet' derken genellikle böyle hissediyorum. 'Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?' diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış."

        Giuliano da Empoli'nin 2023'te aynı adlı çok satan romanından uyarlanan 'Kremlin Büyücüsü', 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da yaşananları konu alıyor.

        Filmin kadrosunda Paul Dano, Alicia Vikander ve Zach Galifianakis yer alıyor.

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        #Jude Law
        #Vladimir Putin
        #kremlin büyücüsü
        #film

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