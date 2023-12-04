Jude Bellingham'dan Arda Güler'e büyük övgü: O bir fenomen!
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü kazanmasıyla ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulunurken, takım arkadaşı Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
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Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı Jude Bellingham, şu ana kadar sergilediği performansla adından söz ettirirken, geçtiğimiz günlerde Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün de sahibi olmuştu.
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Kazandığı ödül ve Real Madrid günleri hakkında İspanyol basınına konuşan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, başarısında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin büyük pay sahibi olduğunu söyledi.
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İngiliz yıldız, "Çalışmalarımla kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim ve büyük bir kararlılık gösterdim ama asıl başarı benim için doğru pozisyonu bulan ve sahada bana daha fazla özgürlük veren Ancelotti'ye ait" diye konuştu.
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"HALA İSPANYOLCA KONUŞAMIYORUM"
Bellingham, İspanyolca öğrenememesi nedeniyle Ancelotti'yi hayal kırıklığına uğrattığını da belirtirken, "Onu bir açıdan hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Hala İspanyolca konuşamıyorum. Üzgünüm ama bu dilde beklenmedik engellerle karşılaşıyorum. Benim için zor, bunu kabul ediyorum. Ama bu konuda söz veriyorum" ifadesini kullandı.
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"GURUR DUYUYORUM"
Golden Boy ödülünü kazanmasıyla ildili de konuşan genç futbolcu, "Madrid'de başta başkan olmak üzere pek çok mutlu insan var ama ben her şeyden önce kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ve tabii ki bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. Bu sadece bir kez kazanabilecek ve hayat boyu sürecek bir ödül. İdollerim Wayne Rooney ve Raheem Sterling'den sonra bunu kazanan üçüncü İngiliz oyuncuyum. Bu benim son şansımdı çünkü 2024 yılında artık yarışamayacağım çünkü bu ödül için yaş sınırını aşmış olacağım. Üçüncü denemede bunu başardığım için mutluyum. Bu ödül benim için her zaman daha fazlasını vermek ve daha iyisini yapmak için bir teşvik" dedi.
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Sözlerine devam eden Bellingham, "Real Madrid'deki takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe, Ancelotti'ye, aileme, beni tebrik mesajlarına tutan ve tutmaya devam eden arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu insanlar, saha içinde ve dışındaki yardımları ve beni sürekli cesaretlendirmeleri olmasaydı Golden Boy Ödülü'nü kazanamazdım" diye konuştu.
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"ARDA'DAN ÇOK MEMNUNUZ"
Bellingham son olarak milli futbolcu Arda Güler'in de bir gün Golden Boy'u kazanacağından emin olduğunu vurgulayarak, "Üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe. Bu üç isim ileride Golden Boy'u kazanabilir" cevabını verdi.
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Real Madrid formasıyla 17 maçta görev yapan Jude Bellingham, 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi.