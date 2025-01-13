Jose Mourinho: Umarım güzel ve temiz bir maç olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, kadrosuyla ilgili, "Amrabat yok, İsmail yok. Bartuğ ile başlamayı tercih etmedim, Fred ve Szymanski ile oynayacağız. Tabii ki oyuncular farklı ama yine geriden üçlü şekilde oyun kuruyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Mourinho, ayrıca, "Evlerinde güçlü bir takım ile oynayacağız. Son zamanlarda defansa daha çok eğiliyorlar, kontralarda hızlı oyuncuları kullanıyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım güzel ve temiz bir maç olur. Evlerinde ve stadyumlarda maçı izleyen herkes gerçek bir futbol maçı izlediği için mutlu olur umarım." sözlerini sarf etti.