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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun Cenk Tosun pişmanlığı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun Cenk Tosun pişmanlığı!

        Jose Mourinho, milli santrfor Cenk Tosun'a forma verememe pişmanlığı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, sezon boyunca sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarına ilk 11'de başlayabildi. Cenk'in Japonya'ya transferi, deneyimli teknik direktörün isteğiyle sonuçlanmamıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:28
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        Jose Mourinho'nun Cenk Tosun pişmanlığı!
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        Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, milli santrfor Cenk Tosun'a forma verememe pişmanlığı yaşıyor.

        Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Jose Mourinho'nun milli futbolcu Cenk Tosun'a ilişkin yaptığı açıklama, akıllara sezon içinde oyuncuya dair diğer beyanatlarını getirdi.

        İlk olarak bu sezon Reeder Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından Cenk'e dair ifade kullanan Portekizli teknik adam, dönem içerisinde benzer açıklamayı 4 kez gerçekleştirdi.

        CENK, İLK 11'İ UNUTTU

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli santrfor Cenk Tosun, beklediği forma şansını yakalamayı başaramadı.

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        Sezona Jose Mourinho önderliğinde giren sarı-lacivertliler, lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zirve iddiasından dolayı geniş bir kadro oluştururken, santrfor pozisyonunu Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'a emanet etti.

        Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapılırken, sezonun ilk döneminde gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

        Söz konusu dönemde Cenk Tosun'u ilk 11'de hiç değerlendirmeyen Portekizli teknik adam, oyuncuya sadece maçların son dakikalarında şans verdi.

        Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, sezon boyunca sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarına ilk 11'de başlayabildi.

        CENK'E DAİR 4 AÇIKLAMA FORMA İÇİN YETERLİ OLMADI

        Jose Mourinho, Cenk Tosun'u oynatamama pişmanlığına dair ilk açıklamayı Samsunspor maçından sonra yapmıştı.

        Daha sonra sezon içerisinde Manchester United müsabakasının ardından da benzer ifadeleri kullanan Portekizli teknik adam, gazetecilerle sohbet toplantısında da oyuncuya dair olumlu ifadelerini sürdürmüştü.

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        Mourinho, son olarak sezonun son bölümünde Hatayspor müsabakasının ardından da Cenk'i oynatamama pişmanlığını dile getirdi.

        JAPONYA'YA TRANSFERİNE MOURINHO VETOSU

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forma verememekten yakındığı Cenk Tosun'un devre arası transferine izin vermemişti.

        Kış transfer dönemi öncesinde Cenk Tosun'un daha fazla süre alabileceği bir takıma gidebileceği açıklamasında bulunan Mourinho, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu kadroda tutma kararı almıştı.

        Cenk'in Japonya'ya transferi, deneyimli teknik direktörün isteğiyle sonuçlanmamıştı.

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