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        Haberler Bilgi Spor Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı, kaç kupa kazandı? İşte Mourinho'nun hayatı ve kariyeri

        Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte Mourinho'nun hayatı ve kariyeri

        Dünya spor basını, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük konusunda Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardığını iddia edildi. İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusu yanıt buluyor. Sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adam ile 2+1 yıllık kontrat yapmaya yakın olduğu yazan dış basın, bu son dakika gelişmesini manşete taşıdı. İşte Jose Mourinho kimdir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 19:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:56
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        • 1

          Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Dış basın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren sarı lacivertlilerin Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Dünya spor basınında geniş yer bulan bu gelişme, "Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı, kaç kupa kazandı?" sorularını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar ve yakaladığı başarılarılara ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Mourinho'nun hayatı ve kariyeri...

        • 2

          JOSE MOURİNHO KİMDİR?

          Jose Mourinho, 26 Ocak 1963 yılında Portekiz'in Setubal kentinde dünyaya geldi. Teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur.

          İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılan Jose Mourinho, gelmiş geçmiş en donanımlı teknik direktörlerden biridir ve yaygın olarak tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında kabul edilmektedir.

          Portekiz liglerindeki sıradan bir orta saha oyuncusu olarak Mourinho, 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptı, ardından da hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

        • 3

          Benfica ve União de Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, iki kez Primeira Liga, bir Taça de Portugal, UEFA Kupası ve Porto'nun 1987'den bu yana ilk Avrupa Kupası şampiyonluğu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

          Bu başarıların ardından Premier League ekibi Chelsea'nin teknik direktörü oldu. Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı. 2007 yılında kulübün sahibi Roman Abramoviç ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.

          2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçen Mourinho, burada Serie A'yı iki kez kazandı ve 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden oluşan Avrupa üçlüsünü elde etti. Bu onu iki kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan beş teknik direktörden biri yaptı ve aynı yıl ona ilk FIFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı.

        • 4

          Mourinho daha sonra İspanya'da Real Madrid'e geçti ve 2011-12 sezonunda rekor bir puanla La Liga'yı kazanarak dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı.

          Mourinho, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye geri döndü ve burada bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası daha kazandı ancak kötü sonuçların ardından 2015 yılında görevine son verildi. İngiltere'de kalarak sırasıyla Manchester United ve Tottenham Hotspur'un başına geçti, ancak her iki kulüpte de görev süresi nispeten kısa sürdü ve hırçın bir şekilde sona erdi. Buna rağmen Mourinho, Manchester United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve FA Community Shield'i kazandı ve Tottenham'ı Lig Kupası'nda finale taşıdı, ancak finalin oynanmasına bir haftadan az bir süre kala kovuldu.

        • 5

          Kısa süre sonra Roma tarafından işe alındı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı. Bu onu dört kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör ve üç ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan üçüncü teknik direktör yaptı.

          Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından 2015 yılında Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçildi ve transferlere 1 milyar Euro'dan fazla harcayan ilk teknik direktör oldu.

          Taktik bilgisi, karizmatik ve tartışmalı kişiliği ve çekici futboldan ziyade sonuçlara öncelik vermesiyle tanınması nedeniyle hem hayranları hem de eleştirmenler tarafından Arjantinli teknik direktör Helenio Herrera ile karşılaştırıldı.

        • 6

          JOSE MOURNİHNO BAŞARILARI, KAZANDIĞI KUPALAR

          Porto (6 Kupa)

          UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

          UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

          Primeira Liga (2): 2003, 2004

          Taça de Portugal (1): 2003

          Supertaça (1): 2003

          Chelsea (8 Kupa)

          Premier League (3): 2005, 2006, 2015

          FA Cup (1): 2007

          EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

          FA Community Shield (1): 2005

          UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

          Inter (5 Kupa)

          UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

          Serie A (2): 2009, 2010

          Coppa Italia (1): 2010

          Supercoppa (1): 2008

          Real Madrid (3 Kupa)

          La Liga (1): 2012

          Copa del Rey (1): 2011

          Supercopa (1): 2012

          Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

          Manchester United (3 Kupa)

          FA Community Shield (1): 2016

          EFL Cup (1): 2017

          UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

          FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

          UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

          Roma (1 Kupa)

          UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

          UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

        • 7

          SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE!

          Öte yandan Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmeye özel bir madde koyduracağı iddia edildi. İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre; Mourinho sözleşmesinde, "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin bulunmasını talep etti.

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