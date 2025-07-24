Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının ardından İspanyol basınına açıklama yaptı.

        • 2

          Al Ittihad'da oynayan Karim Benzema ve Fabinho ile görüşen Jose Mourinho, daha sonra İspanyol basınından ElDesmarque'ye konuşan Jose Mourinho, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.

        • 3

          Jose Mourinho ilk olarak "Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var." dedi.

        • 4

          İspanyol basınındaki haberin devamında Jose Mourinho'nun "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız . Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır." ifadelerini kullandı.

        • 5

          Öte yandan eski takımı Real Madrid'in teknik direktörlüğe Xabi Alonso'yu getirmesini değerlendiren Mourinho, "Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun." açıklamasını yaptı.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Habertürk Anasayfa