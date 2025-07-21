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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Gyökeres sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Gyökeres sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz kampındaki hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 01:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 01:06
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        Jose Mourinho'dan Gyökeres sözleri!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 yendi.

        Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

        “GYOKERES'İ TAKİP EDİYORUM”

        Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.

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