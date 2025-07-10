  José González İstanbul'a geliyor

Minimalist folk müziğin güçlü temsilcisi olan José González, 25 Eylül 2025’te Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşuyor. 2021 yılında Local Valley albümüyle çok dilli ve derin bir müzikal yolculuğa imza attı. González, gitar kullanımındaki kendine özgü eşsiz fingerpicking tekniği ve duygulu sesiyle sahnede unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Royal Albert Hall gibi prestijli salonlarda gerçekleştirdiği performanslarla dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan sanatçı yumuşak melodileriyle adeta müzikseverlerin ruhuna dokunan bir performans sergiliyor. Minimalist folk müziğin güçlü temsilcilerinden olan González, Local Valley albümüyle İspanyolca, İsveççe ve İngilizce şarkılarla çok dilli bir müzikal yolculuğa çıkıyor ve kendine özgü akustik tınısını derin felsefi sözlerle bir araya getiriyor. Konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

REKLAM advertisement1