Jorge Jesus'lu Al Hilal, Rafael Leao için 175 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

MILAN 49.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sporting Lizbon altyapısından yetişen ve önce 2018'de 20.2 milyon Euro karşılığı Lille'e, 1 sezon sonra ise 49.5 milyon Euro karşılığı Milan'a transfer olan 24 yaşındaki Leao, bu sezon oynadığı 46 maçta 14 gol atarken, 14 de asist yaptı.