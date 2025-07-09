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        Haberler Dünyadan Johnny Depp yönetmenliğini üstlendiği 'Modi' filminin Londra galasına katıldı - magazin haberleri

        Johnny Depp yönetmenliğini üstlendiği 'Modi' filminin Londra galasına katıldı

        Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile üst üste davalar nedeniyle kariyerinde düşüşe geçmesinin ardından parlak günlerine döndü. Depp, yıllar sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filmi 'Modi'nin Londra galasında, oyuncularıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:17
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        Yönetmen olarak kırmızı halıda
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        Amber Heard ile 2022'deki olaylı boşanma sürecinin ardından şiddet davası nedeniyle Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp, aklanmasının ardından sinemaya parlak bir dönüş yapıyor.

        Johnny Depp, yönettiği 'Modi, Three Days on the Wing of Madness' adlı filminin İngiltere galasında keyifli haliyle dikkat çekti.

        62 yaşındaki Johnny Depp, Londra'daki Curzon Mayfair'de düzenlenen galada kırmızı halıda görüntülendi.

        Johnny Depp'e; Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery ve Ryan McParland'dan oluşan oyuncu ekibi de katıldı.

        Film, İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı sırasında Paris'teki yaşamını konu alıyor. Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino... Ünlü oyuncu, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'de Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat karakterine hayat verdi.

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        Johnny Depp, Marlon Brando ile birlikte rol aldığı 1997 tarihli 'The Brave' filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer aldığı en büyük çaplı proje olma özelliğini taşıyor. 11 Temmuz'da İngiltere'de vizyona girecek filmin ABD ve küresel gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

        Johnny Depp, 'Day Drinker'da bambaşka bir görünüme büründü

        Johnny Depp, Hollywood'dan dışlanmasının ardından ayrıca kamera önü projesiyle büyük bir dönüşe hazırlanıyor. Farklı bir imajla kamera karşısına geçtiği, Penelope Cruz ile başrolleri paylaştığı 'Day Drinker', üst üste davaların ardından rol aldığı ilk ticari Hollywood projesi olarak karşımıza çıkıyor. Filmin gösterim tarihi henüz bilinmiyor.

        AMBER HEARD İLE NELER YAŞADI?

        2016'da eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Johnny Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti. Oyuncu, kendisine 'kadın döven' dediği için İngiliz The Sun Gazetesi'ne açtığı davayı kaybetmesinin ardından 'Fantastik Canavarlar 3' filminden de kovulmuştu.

        Johnny Depp, davaların bitiminde sadece iki Avrupa filminde rol almıştı. Oyuncu daha sonra Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, Depp için bir zafer olarak görülmüştü. Hâkim, Heard’ün, Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğine hükmetmişti. Johnny Depp'in, Heard’den 15 milyon dolar tazminat kazanması sonrası, işler ünlü oyuncunun lehine dönmüş ve üç yıl ara vermek zorunda kaldığı kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

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        #Johnny Depp
        #Modi
        #film
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