Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Açıklama geldi

Basına yansıyan haberlerin ardından Hollywood Vampires, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Üstünkörü bir halde yapılan açıklamada, "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.