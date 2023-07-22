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        Haberler Dünyadan Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Açıklama geldi - Magazin haberleri

        Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Açıklama geldi

        Hollywood Vampires'ın dünya turnesi kapsamında Budapeşte'de bulunan Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu iddia edildi. Konserini erteleyen grup, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 10:03
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          Eski eşi Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ardından da iftira davasını kazanarak zor günleri atlatan Johnny Depp hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

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          Uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklar sonucu geçmişte çalkantılı dönemler yaşayan Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kalıdığı otel odasında baygın halde bulunduğu ileri sürüldü.

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          Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtildi. Başka bir iddiaya göre ise; Johnny Depp'in intihar girişiminde bulundu.

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          Yaşananların ardından Johnny Depp ile grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte konseri iptal edildi.

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          Basına yansıyan haberlerin ardından Hollywood Vampires, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Üstünkörü bir halde yapılan açıklamada, "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

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