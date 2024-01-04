John Travolta hakkında yeni iddia: Yeni bir aşka yelken açmaya hazır

Bu iddialara göre; John Travolta, çevresinin oyuncuya uygun birini bulma konusundaki taleplerini de hep geri çeviriyordu. Onların ileri sürdüğüne göre "Ben başka bir kadını sevemem. Başka bir kadına âşık olmak Kelly'ye ihanet etmek gibi geliyor" diye yanıt veriyordu.