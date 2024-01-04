John Travolta hakkında yeni iddia: Yeni bir aşka yelken açmaya hazır
Kanser nedeniyle 2020'de eşi Kelly Preston'ı kaybeden John Travolta'nın artık kendini yeni bir kadının hayatına girmesine hazır hissettiği iddia edildi
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ABD'li oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston, 12 Temmuz 2020'de kansere yenik düşmüştü. Eşinin vefatıyla sarsılan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık Preston'ı yâd eden Travolta, yaşadığı acının ardından bütün sevgisini ve enerjisini geride kalan iki çocuğuna vermeye başladı.
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Eşi Kelly Preston'ı kaybettikten sonra aradan geçen üç yıl içerisindeki özel günlerde eşini yâd etmeyi ihmal etmeyen John Travolta'nın artık kendini yeni bir kadının hayatına girmesine hazır hissettiği ileri sürüldü.
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John Travolta'ya yakın kaynaklara göre; 69 yaşındaki oyuncu hayatında bu türden bir değişime hazır.
Bu konuda bir kaynak şunları söyledi: John kendini artık hazır hissediyor. Kelly onun hayatının geri kalanını yapayalnız geçirmesini istemezdi. Bunu John da biliyor.
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Belirtilenlere göre; John Travolta, aslında hayatına girmesini istediği kadında öyle çok kapsamlı özellikler aramıyor. Kibar, sıcak ve doğal olması onun için önemli.
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UZUN SÜRE EŞİNİN YASINI TUTMUŞTU
1991'de nikâh masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu olan Kelly Preston'ın ölümünden sonra John Travolta'nın hayatına kimseyi almak istemediği konuşuluyordu.
O dönemde basına yansıyanlara göre John Travolta, iki çocuğu sayesinde hayata bağlanmış durumdaydı. Bir başkasıyla evlenmeyi bir yana bırakın flört etmeyi bile aklından geçirmiyordu.
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Bu iddialara göre; John Travolta, çevresinin oyuncuya uygun birini bulma konusundaki taleplerini de hep geri çeviriyordu. Onların ileri sürdüğüne göre "Ben başka bir kadını sevemem. Başka bir kadına âşık olmak Kelly'ye ihanet etmek gibi geliyor" diye yanıt veriyordu.
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John Travolta ve Kelly Preston, 'The Experts' filminin çekimlerinde tanışmış ve 1991'de de Paris'te nikâh masasına oturmuştu. İkilinin, Ella Bleu Travolta adında bir çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: Avalon, AP