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        Haberler Spor Futbol Almanya Johan Bakayoko resmen Leipzig'de! - Futbol Haberleri

        Johan Bakayoko resmen Leipzig'de!

        Almanya ekibi Leipzig, Hollanda'nın PSV takımından Belçikalı futbolcu Johan Bakayoko'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:13 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:13
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        Leipzig'e Belçikalı kanat!
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        Leipzig Kulübü, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bakayoko ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Almanya basınında, transferin bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

        PSV altyapısında yetişen Bakayoko, 2022'de A takıma yükseldi.

        Takımıyla Hollanda'da ikişer kez lig, kupa ve Süper Kupa zaferleri yaşayan genç futbolcu, 131 maçta 33 gol kaydetti.

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