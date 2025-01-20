Joe Biden aile üyeleri için af çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden görevinin bitimine saatler kala yayınladığı kararname ile üç kardeşi ve iki kardeşinin eşleri için af çıkardı.

Biden'ın iki erkek kardeşi James ve Francis Biden; kız kardeşi Valerie bu sayede açılacak davalara karşı koruma altına alınmış oldu.

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Biden afların bir önlem olduğunu belirterek amacının "dayanaksız siyasi motivasyonlarla" açılması olası davaları önlemek olduğunu belirtti.

Biden ayrıca Covid-19 salgını döneminde ön plana çıkan eski Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci için de af çıkardı. Fauci hakkında birçok iddia belirmiş, pandemi döneminde halkı yanlış bilgilendirdiği konusunda şüpheler ortaya çıkmıştı.